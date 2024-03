Semanário Novo Jornal

O que diria o PR sobre o estado de degradação das estradas em Benguela

Dificuldades no acesso à principal matéria-prima para o asfalto, aliadas à centralização de poderes, "ilibam" Governos locais, os destinatários das críticas de João Lourenço quando abordado a propósito do péssimo estado das estradas. Quis o destino que um dos exemplos de redes viárias degradadas emergisse da província com fortunas aprovadas para obras integradas, dirigida por um homem de confiança, a quem um dia, ainda na Huíla, o Chefe de Estado teceu rasgados elogios. Sem orçamento e com equipamentos encostados, Brigada de Manutenção de Estradas acaba reduzida à insignificância.