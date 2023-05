O Presidente da República aprovou a abertura do crédito adicional suplementar no montante 15, 8 mil milhões de kwanzas (cerca de 30 milhões USD) para aquisição de bens alimentares e meios essenciais para assistência a famílias carenciadas e em situação de vulnerabilidade social em todo o País.

Segundo o decreto presidencial consultado pelo Novo Jornal Online, o crédito adicional suplementar é afecto ao Ministério da Administração do Território e deve ser disponibilizado de forma faseada em função das necessidades de pagamento e de disponibilidade de tesouraria.

Este crédito adicional no Orçamento Geral do Estado, para o Exercício Económico de 2023, que vale quase 30 milhões de dólares norte-americanos, resulta, segundo consta no decreto assinado pelo Presidente, "da necessidade de fazer face às despesas relacionadas com o apoio às populações em situação de vulnerabilidade social, vítimas de calamidades naturais e de outras situações que condicionam a sua capacidade produtiva em todo território nacional".