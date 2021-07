Há cerca de dois meses, num almoço entre amigos, conheci um cidadão cubano residente em Angola há quase 10 anos. Cuba parece sempre uma extensão de Angola, e cada cubano é visto pelos angolanos como alguém próximo, como um irmão. Quando não sabemos ou nos esquecemos do nome de um cubano, é sempre prático chamar-lhe "companheiro". Procuramos sempre ouvir histórias e relatos sobre a vida e situação em Cuba. Todos nós, em Angola, temos histórias sobre Cuba, quer sejam vividas na primeira pessoa, por familiares ou amigos que por lá passaram em formação ou em trabalho. Naquele dia, e em dado momento do encontro, decidi-me a perguntar ao companheiro cubano como a sua terra estava a enfrentar a Covid-19 e os seus efeitos. Ele acabou por fazer uma exposição sobre a difícil situação que se estava a viver com a falta de comida, falta de medicamentos, falta de combustível, cortes de energia, redução drástica das receitas com o turismo e de um descontentamento popular.