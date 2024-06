Num decreto legislativo publicado no Diário da república de 26 de Setembro, o Chefe de Estado altera o Regime de Organização e o Funcionamento dos Órgãos Auxiliares do Presidente da República para acrescentar à equipa um secretário de Estado para a Protecção dos Objectivos Estratégicos.

Esta figura nunca existiu na estrutura do Governo e não foi, para já, avançado o nome de quem vai ocupar este cargo agora criado pelo Presidente da República, mas será, com certeza, alguém ligado ao Ministério do Interior ou ao Ministério da Defesa.

Diz o documento agora assinado por João Lourenço que existe "a necessidade de adequar a estruturação dos Órgãos Auxiliares do Presidente da República para atender, com maior eficácia e eficiência, as tarefas acometidas ao Executivo no domínio da protecção dos objectivos estratégicos do Estado".