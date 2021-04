PR aprova créditos adicionais no OGE para os ministérios do Interior e da Defesa Nacional e Veteranos da Pátria

O Presidente da República aprovou a abertura de dois créditos adicionais suplementares no Orçamento Geral do Estado, no montante total de 100 mil milhões de Kwanzas, divididos pelos ministérios do Interior e da Defesa Nacional e Veteranos da Pátria.