O Presidente da República (PR) autorizou a despesa e formalizou a abertura do procedimento de contratação simplificada pelo critério material para "a conclusão urgente" de vários projectos inseridos no Programa Integrado de Intervenção nos Municípios (PIIM) da província do Namibe. São cerca de 19 mil milhões de kwanzas (46,2 milhões USD) "para a satisfação e melhoria da qualidade de vida das populações".

No mesmo despacho, o Presidente determina a conclusão da empreitada de obras públicas para construção de um hospital municipal no Bairro 5 de Abril, em Moçâmedes, no valor de 283,2 milhões de kwanzas, com a empresa Tuamutunga, e outorga 16, 8 milhões para a respectiva fiscalização, com a empresa Africonsult - Consultores de Engenharia e Arquitetura.

Aprova também a conclusão da empreitada de obras públicas para a construção das redes de distribuição de água, nos Bairros Valódia e Saidy Mingas II, ainda em Moçâmedes, autorizando 386,8 milhões para que a empresa MCA-ELAN realize os trabalhos, valor acrescido de 13,2 milhões para fiscalização a cargo da empresa RV-Rui Pedro Rodrigues Martins Vairinhos.

No documento assinado por João Lourenço é ainda autorizada a conclusão da empreitada de obras públicas de expansão da rede de distribuição de água, no Bairro Boa Esperança, na capital do Namibe, no valor de 179,9 milhões kz, com a empresa Selagrup, e o serviço de fiscalização da empreitada, no valor 6,5 milhões, com a empresa Serrote e Saby.

Está ainda incluída neste documento a conclusão da empreitada de obras públicas para a reabilitação e ampliação da rede de iluminação pública no município do Tômbwa, no valor global de 236,5 milhões de kwanzas, com a empresa ELEKTRA - Electricidade e Águas de Angola, e aprovados para a respectiva fiscalização 13,5 milhões com a empresa SINTEC - Consultoria de Engenharia.

A conclusão da empreitada de obras públicas para a reabilitação e ampliação da rede de iluminação pública no município de Moçâmedes, no valor global 76 milhões, com a empresa MCA-ELAN, SA, e o serviço de fiscalização da referida empreitada no valor 40 milhões de Kwanzas, com a empresa BDM - Engenharia e Tecnologia foram também autorizados.

Por último, o Chefe de Estado aprovou igualmente a conclusão da empreitada de obras públicas de construção e requalificação dos arruamentos nos Bairros 5 de Abril, Juventude (Saco-mar) Valódia, Saidy Mingas II, Casco Urbano dos municipios de Moçâmedes e Tômbwa, no valor de 3, 3 mil milhões kz, com a empresa STATUS, acrescidos dos serviços de fiscalização, no valor de 105 milhões, a cargo da empresa Soapro.

Todos estes contratos serão celebrados e assinados pelo governador provincial do Namibe, a quem o PR delega competência para tal.

O Ministério das Finanças deve assegurar os recursos financeiros necessários à implementação destes projectos, determina o decreto Presidencial 114/22.