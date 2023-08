O Presidente da República aprovou um empréstimo de 419,6 milhões de euros para a criação de um novo sistema de abastecimento de água, a que se acrescenta outro financiamento, este de 29,2 milhões euro para o financiamento do down payment (pagamento inicial) e 100% da taxa de mitigação de risco.

Este total prevê o estudo, o projecto executivo e a construção do Centro de Distribuição de Água do Sistema V, lotes Q2, Q6 e Q7 do Projecto Quilonga Grande, na Província de Luanda.

O projecto Quilonga Grande pretende captar água do rio Kwanza para abastecer localidades como Cacuaco, Viana, Icolo e Bengo, bairros como Mulenvos de Baixo, Belo Monte, 30, Cepa do Bengo, Zango, incluindo a centralidade 8 mil, o Novo Aeroporto, a Cidade Universitária e a Zona Económica Especial.

Em Junho do ano passado, João Lourenço autorizou a abertura de um procedimento de contratação simplificada para a contratação das empreitadas dos lotes Q2, Q6 e Q7 do projeto Quilonga Grande.

O Chefe de Estado aprovou também as minutas dos contratos de empreitada para a execução dos três lotes, que "ao fim de oito anos já contavam com financiamento externo que não chegou a concretizar-se".

As empreitadas dos três lotes vão ser financiadas por uma linha de crédito do Banco Standard Chartered, cuja proposta foi apresentada pelo consórcio constituído pelas empresas CNT BAU Gmbh, Gauff Gmbh & Co. Engineering KG, Casais Angola -- Engenharia e Construção SA e Opaia, SA.