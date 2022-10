O Presidente da República aprovou por despacho dois acordos de financiamento no valor de 450 milhões de dólares para combater os efeitos nefastos das alterações climáticas em Angola, especialmente os efeitos da seca severa que tem maior impacto nas províncias do sul. João Lourenço autorizou ainda a realização de um estudo de viabilidade de construção de um polo de armazenamento e exportação de petróleo e gás no município do Soyo, Zaire, no valor de 6,5 milhões de dólares.

O despacho assinado por João Lourenço, no âmbito do "Projecto de Resiliência Climática e Segurança Hídrica em Angola - RECLIMA) contempla acordos com o Banco Internacional para a Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD), no valor de 350 milhões USD e com a Agência Francesa de Desenvolvimento, no valor de 150 milhões USD.

O mesmo documento, o Despacho Presidencial 235/22, com data de 05 de Outubro, autoriza ainda a ministra das Finanças a tratar das burocracias inerentes a este tipo de acordos.

