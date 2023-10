Em decreto com data de 29 de Setembro, o Presidente da República autoriza o crédito de 705, 3 milhões de dólares norte-americanos para financiar estes projectos, ao que acresce cerca de 202,1 milhões USD para despesas sobre exposição a risco.

O dinheiro emprestado pelo EXIMBANK norte-americano vai ser usado nos contratos de empreitada, que compreendem o desenvolvimento e a concepção de projecto de engenharia, construção, supervisão e testes de funcionamento destas duas centrais fotovoltaicas, com capacidade para produzir 400 MW e 104 MW respectivamente.

As obras, que são descritos no corpo do decreto nº 230/23, de 29 de Setembro como estruturantes do Ministério da Energia e Águas, vão ser garantidos pelas empresas Sun África LCC, OMATAPALO - Enenharia e Construção e Omatapalo Inc, num total global de 735,8 milhões USD.

No total, o empréstimo do EXIMBANK dos EUA vai ser de 907,4 milhões USD e será assinado pela financeira ING Capital LCC, na qualidade de agente do EXIMBABK.

Caberá à ministra das Finanças, Vera Daves, assinar este acordo pela parte de Angola, que é um dos mais importantes financiamentos dos EUA no país e é já fruto da nova realidade estratégica que une Luanda e Washington, como o Presidente João Lourenço tem vindo a afirmar em diversas oportunidades, especialmente depois da Cimeira EUA-África em Dezembro de 2022, em Washington.