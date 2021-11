O Presidente da República autorizou a privatização por via de Oferta Pública Inicial (OPI) na Bolsa de Valores da participação social que o Estado detém no Banco Africano de Investimentos (BAI) através da Sonangol Holdings e da Empresa Nacional de Diamantes de Angola (ENDIAMA).

No despacho presidencial 201/21 é considerado que existe a necessidade de se alterar o procedimento de privatização para a alienação das acções representativas do capital social que o Estado detém no BAI, previsto no Despacho Presidencial 76/20, de 29 de Maio, por estarem reunidas as condições para a sua alienação por via de uma Oferta Pública Inicial na Bolsa de Valores;

O Estado angolano detém 8,5% do BAI através da Sonangol Holdings e 1,5% através da ENDIAMA.

O PR delega na ministra das Finanças competência, com a faculdade de subdelegar, para a verificação da validade e legalidade de todos os actos subsequentes no âmbito do procedimento, designadamente a contratação de serviços de intermediação financeira.