O Governo vai alienar todos os imóveis detidos pelo Estado no condomínio 34 casas, no distrito urbano do Benfica, município de Talatona, província de Luanda.

No despacho presidencial consultado pelo Novo Jornal é possível verificar que se trata de 34 casas na Avenida Comandante Fidel de Castro.

No despacho é apresentado como argumento para a alienação o facto de este conjunto de imóveis estar enquadrado no domínio privado do estado, não adstrito a fins de interesse público "e, por força disso, não se afigura necessário a sua manutenção na esfera jurídica do Estado".

O Chefe de Estado defende a alienação a favor dos actuais ocupantes, sendo a avaliação oficial e autorização prévia requisitos para o desencadeamento dos procedimentos necessários à respectiva venda.

À Ministra das Finanças é delegada competência, com a faculdade de subdelegar, para praticar todos os actos necessários à boa instrução, formação e execução dos contratos, em nome e em representação do Estado angolano.

A Ministra das Finanças deve, igualmente, garantir a transferência dos imóveis para a esfera da entidade responsável pela alienação, determinar o modelo de alienação e o seu valor.

No ano passado, por esta altura, o Presidente mandou inventariar os bens que integram o domínio privado do Estado, com a identificação dos imóveis que se encontrem em situação de disponibilidade, a sua localização, a situação legal, incluindo a avaliação das condições em que se encontram e a viabilidade da sua utilização para a prossecução de fins de interesse público.

Os bens que integram o domínio privado do Estado são aqueles que são suscetíveis de comércio jurídico privado e que possuem valor económico de mercado. Distinguem-se em dois tipos: bens do domínio privado disponível (comerciáveis, não afetos a fins de utilidade pública e que se encontram na administração direta da DGTF) e bens do domínio privado indisponível (não comerciáveis, afetos a fins de utilidade pública), estando estes últimos sujeitos a um regime que os aproxima dos bens do domínio público.