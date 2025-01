O Presidente da República, João Lourenço, participa esta quarta-feira, 08, na província do Huambo, nas festividades do Dia Nacional da Cultura que hoje se assinala.

A cerimónia terá lugar no Centro Cultural Manuel Rui Monteiro (CCMRM), segundo o secretário do Presidente da República para os Assuntos de Comunicação Institucional e Imprensa, Luís Fernando. O Chefe do Estado vai inaugurar as actividades que vão marcar, até Dezembro, as celebrações dos 50 anos da independência nacional.

No Centro Cultural Manuel Rui Monteiro, de acordo com Luís Fernando, haverá uma demostração eclética de disciplinas culturais, desde instrumentos musicais a performances vocais de artistas prestigiados.

O evento, segundo o secretário do Presidente da República para os Assuntos de Comunicação Institucional e Imprensa, dará início à maratona de 12 meses de inaugurações, homenagens, condecorações, indutos, entre outras actividades constantes do programa preparado pela comissão interministerial para a comemoração dos 50 anos da Independência Nacional.