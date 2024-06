Com a aproximação da data de entrada em funcionamento da operação com serviços de carga e passageiros em simultâneo no novo Aeroporto Internacional de Luanda (NAIL), o Presidente da República, que tem acompanhado de perto os preparativos, desdobra-se em procedimentos para melhorar os acessos. Desta vez, autorizou um ajuste directo de 207 milhões USD para a construção de um nova estrada de ligação ao NAIL que vai sair do Zango e passa pela via Expressa.

O objectivo deste ajuste directo, segundo o diploma que autoriza o procedimento, é "salvaguardar as ligações rodoviárias entre o novo aeroporto, os hospitais e demais serviços públicos existentes nos municípios que o circundam".

Para justificar o valor de três ajustes directos é avançado que "para além da estrada, é necessário criar, em torno dessa infra-estrutura, um sistema profundo de drenagem das águas pluviais e de esgotos, iluminação pública, travessias técnicas, passeios e outros instrumentos, para sustentar um tráfego rodoviário operacional e a circulação segura dos transeuntes".

E como se trata de uma corrida contra o tempo, impõe-se e requer-se "um profundo conhecimento da zona de implementação dos projectos e da viabilidade do traçado para além das construções e ocupações existentes, que as empresas que actualmente trabalham no perímetro das obras são detentoras, aliados à sua capacidade técnica, de execução e de planeamento", o que, segundo o Chefe de Estado, permite "assegurar e materializar a realização dessas obras nos moldes preconizados".

A empreitada de construção da estrada de ligação aeroporto internacional Dr. António Agostinho Neto/Zango/Via Expressa, incluindo obras associadas e trabalhos de macrodrenagem vai custar 197,2 milhões de dólares dos Estados Unidos da América, incluído o IVA à taxa legal em vigor; a elaboração dos projectos e coordenação da empreitada está avaliada em seis milhões USD, e os serviços de fiscalização estão orçados em 3,8 milhões USD. Estes valores incluem o IVA à taxa legal em vigor.

O Chefe de Estado delega no ministro das Obras Públicas, Urbanismo e Habitação a competência, com a faculdade de subdelegar, para a prática de todos os actos decisórios e de aprovação tutelar, incluindo a celebração e assinatura dos contratos. Ao Ministério das Finanças compete assegurar a disponibilização dos recursos financeiros necessários à execução destes contratos.

Estes ajustes directos, realizados "no quadro dos procedimentos atinentes à construção das infra-estruturas de acesso ao Aeroporto Internacional Dr. António Agostinho Neto", juntam-se aos 64,1 milhões USD autorizados para a reabilitação da via Simão Kimbango, e aos 135 milhões de dólares aprovados para obras emergenciais, projectos e fiscalização da empreitada que visa solucionar os constrangimentos no corredor ferroviário do Caminho de Ferro de Luanda encontrados por João Lourenço durante a viagem que fez, de comboio, entre a estação ferroviária do Bungo e o Aeroporto Internacional Dr. António Agostinho Neto, em Icolo e Bengo.

