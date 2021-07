O Presidente da República, que está no Cunene desde sexta-feira para uma visita de trabalho, marcada por uma reunião que envolveu os governadores das quatro províncias do sul mais fustigadas pela seca. Do encontro há a reter sobretudo a promessa de que em Outubro as máquinas vão estar no terreno para dar início a dois projectos considerados estruturantes para a região, que "não avançaram antes devido a constrangimentos financeiros agora ultrapassados".

João Lourenço lembrou que "a seca afecta pessoas e animais, que enfrentam risco de vida, mas a solução não passa por transportar água em bidons ou alimentos em camiões, pois nunca será suficiente".

"O importante é garantir a existência de água todo o ano", reforçou, na sua segunda visita enquanto Chefe de Estado à província.

Logo após a sua primeira viagem ao Cunene, há cerca de dois anos, o Presidente autorizou, por despacho, um pacote financeiro de 200 milhões de dólares para resolver problemas estruturantes para combater os resultados demolidores da seca que assola o sul do País.

Dos três projectos aprovados, apenas um, que prevê a edificação de um sistema de transferência de água do rio Cunene que partirá da localidade de Cafu até Shana, nas áreas de Cuamato e Namacunde, obra o valor avaliada em kwanzas no equivalente a 80 milhões de dólares, está já em curso e vai ser visitado este sábado pelo Chefe de Estado.

Os restantes dois, a construção de uma barragem na localidade de Calucuve e do seu canal adutor associado, no valor de 60 milhões de dólares, no seu correspondente em moeda nacional, e uma outra barragem e o respectivo canal adutor, na localidade de Ndue, obra para a qual foram destinados 60 milhões de dólares, não avançaram "por falta de recursos financeiros".

No mesmo período terá também início a recuperação de diques e açudes na região do Curoca, estando prevista a reabilitação de represas e obras de transferências hidráulicas para o próximo ano.

"Isto significa dizer que o sofrimento da população e do animais, a partir de 2023 em diante, quando os projectos forem concluídos, mudará de forma radical o quadro bastante negativo de forma radical", sublinhou o Presidente durante o encontro.

Nesta reunião no Cunene, o Chefe de Estado reforçou que, apesar das deficiências em áreas como a saúde ou a educação, o pior dos problemas é a seca que, de forma cíclica, afecta a província e, de forma geral, o sul de Angola.

Para o Cunene, nos planos de João Lourenço, está a construção e apetrechamento do Hospital Geral, obra aprovada em Novembro de 2020 e que implicará uma despesa de 50,5 milhões de euros (ler aqui).

Em Maio de 2021, o Presidente deu o seu aval a um contrato de empreitada para a construção da centralidade do Cunene, com 1000 habitações e respectivas infra-estruturas, que vale 182,9 milhões de dólares, a que se juntam 4,5 milhões para fiscalização. A empreitada está enquadrada na linha de crédito da Luminar Finance, sendo as obras da responsabilidade do grupo israelita Mitrelli (ler aqui).

A governadora do Cunene, Gerdina Didalelwa, fez um balanço dos efeitos da seca que afecta actualmente 514.800 pessoas e se traduziu, este ano, num "fenómeno de muita movimentação que nunca aconteceu" anteriormente.

Gerdina Didalelwa referiu que normalmente "as pessoas são assistidas nas suas residências, mas encontram-se agora cerca de 4.000 deslocados em centros espalhados por todos os municípios da província".

Além disso, explicou, mais de 2.000 pessoas refugiaram-se na vizinha Namíbia, na maioria crianças entre os cinco e os10 anos.

Até agora, segundo dados da província, foram apoiadas 83.416 pessoas, com bens recebidos da administração central (615 toneladas de produtos diversos, sobretudo bens alimentares), do governo provincial (326 toneladas de alimentos) e dos parceiros sociais (196 toneladas de bens diversos).

O regresso do Chefe de Estado à capital do País está previsto para este sábado à tarde.