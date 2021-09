O Presidente João Lourenço ai estar hoje e quarta-feira no Kwanza Norte para uma deslocação de trabalho de dois dias, com várias reuniões com as forças vivas da província na agenda, incluindo com o executivo local liderado por André Mendes de Carvalho.

Dos encontros previstos para esta terça-feira, logo depois de aterrar no aeroporto "Comandante Ngueto", em Ndalatando, onde vai ser recebido pelo governador Adriano Mendes de Carvalho, pelo ministro de Estado e chefe da Casa de Segurança do Presidente da República, Francisco Pereira Furtado, e outros membros da governação local e nacional, o destaque vai para a reunião com o governo provincial onde vai ouvir uma explicação detalhada dos sucessos e problemas da província.

Encontros com líderes empresariais, das associações juvenis, religiosos e chefes tradicionais fazem parte do primeiro dia de trabalho em Ndalatando do Presidente da República.

Na quarta-feira, antes de embarcar de volta a Luanda, João Lourenço vai visitar o projecto habitacional "Quilómetro 11", onde receberá, segundo o JA, informações detalhadas sobre o plano de loteamento para auto-construção dirigida de 500 residências.

No local vai visitar a casa modelo, que poderá servir como referência para o tipo de construção a edificar noutras regiões do território nacional.