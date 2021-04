O Presidente da República, João Manuel Gonçalves Lourenço, recebeu esta sexta-feira,23, no Palácio da Cidade Alta, seis dos 30 filhos do líder fundador da UNITA, Jonas Malheiro Savimbi, morto em combate na região do Lucusse, província do Moxico, em 2002.

Os filhos de Savimbi foram à Cidade Alta agradecer "o gesto e a coragem política" demonstrada pelo Presidente da República (PR), João Lourenço, no processo de trasladação dos restos mortais do seu pai, o que permitiu a realização de um funeral condigno do fundador do maior partido da oposição, sepultado em Lopitanga, a sua terra natal, na província do Bié, no dia 1 de Junho de 2019.

Durão Sakaita Savimbi, filho mais velho de Jonas Savimbi, disse à imprensa que é necessário reconhecer o empenho de João Lourenço no processo das exéquias fúnebres do fundador da UNITA.

"Viemos dar um sinal forte ao PR, porque saímos de um passado recente muito difícil e a pessoa que teve a coragem política de fechar esse processo e devolver o corpo do nosso pai à família foi de facto o Presidente República João Lourenço", afirmou

"Quisemos, com esse gesto, dizer que estamos satisfeitos e que acções desta natureza devem continuar para termos uma Angola melhor e reconciliada", acrescentou.

A urna com as ossadas de Jonas Savimbi foi entregue à família e à direcção da UNITA no dia 31 de Maio de 2019, um dia antes do funeral, no município do Andulo, província do Bié, depois de uma reunião de emergência entre o ex-presidente do "Galo Negro", Isaías Samakuva, e o chefe de Estado, João Lourenço.

Segundo a UNITA, mais de 150 mil pessoas assistiram ao funeral de Jonas Savimbi em Lopitanga.

Jonas Malheiro Savimbi nasceu em Agosto de 1934 na província do Bié e foi morto em combate na zona de Lucusse, Moxico, a 22 de Fevereiro de 2002.

Depois da sua morte, o Governo assinou os acordos de paz de 4 de Abril de 2022 com a UNITA.