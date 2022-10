Primeira empreitada desta legislatura por ajuste directo é para a Omatapalo construir pavilhão desportivo no Kwanza-Norte e vale 23,8 milhões USD

A primeira empreitada por ajuste directo desta legislatura é para concepção e construção do pavilhão multiusos da província do Kwanza-Norte, no valor global de 23,8 milhões de dólares dos Estados Unidos da América, entregue à empresa Omatapalo. Mas o primeiro ajuste directo desde que João lourenço tomou posse, a 15 de Setembro, vai para aquisição de serviços de consultoria de estudo e elaboração do plano de reestruturação do Fundo de Abandono, por 1,7 milhões USD.