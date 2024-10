Primeiro crédito adicional no OGE deste ano vale 15 milhões USD e é para suportar despesas do Ministério da Justiça e dos Direitos Humanos

Tal como em anos anteriores, o mês de Outubro é marcado pela abertura de créditos adicionais no Orçamento Geral do Estado. O primeiro de 2024 é para "suportar as despesas referentes ao funcionamento e investimento do Ministério da Justiça e dos Direitos Humanos.