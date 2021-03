Proposta de revisão constitucional: PR quer TS a comandar poder judicial - Iniciativa coloca juristas em «pé de guerra»

João Lourenço pretende que o Tribunal Supremo passe a deter soberania representativa do poder judicial no País. Jorge Miranda, conhecido constitucionalista português, coloca-se do lado dos que se opõem à iniciativa do Titular do Poder Executivo angolano. Mas há quem, entre os profissionais do Direito, considere correcta a primazia da ordem de precedência hierárquica que a proposta de revisão constitucional pretende consagrar ao TS, em detrimento do TC.