Rui Falcão de saída - Esteves Carlos Hilário é o novo homem da informação e propaganda do MPLA

O Bureau Político (BP) do MPLA indicou, esta sexta-feira, 09, Esteves Carlos Hilário para exercer as funções de Secretário do Bureau Político para Informação e Propaganda do partido. Esteves Carlos Hilário rende no cargo Rui Falcão, nomeado por João Lourenço em 2021.