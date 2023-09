Angola recebe, na próxima semana, uma visita do secretário de Defesa dos Estados Unidos da América (EUA), que antes passará por Djibouti e Quénia. Em Luanda, Llyod Austin irá "explorar caminhos" para uma maior cooperação militar entre EUA e Angola.

Llyod Austin quer debater com o Governo angolano o reforço da cooperação no sector da defesa, que já estava nos horizontes de João Lourenço. O Presidente da República disse, em finais de 2022, durante uma estadia em Washington para a Cimeira EUA-África, que queria ver os Estados Unidos da América a participar no programa de reequipamento das Forças Armadas Angolanas (FAA), considerando que "até hoje" as FAA "têm apenas técnica soviética".

"Nós entendemos que é chegado o momento de darmos o salto para rearmarmos as nossas Forças Armadas também com equipamento da OTAN e olharmos para os próprios Estados Unidos como parceiro ideal para nos ajudar a fazer essa transição", afirmou João Lourenço numa entrevista concedida à Voz da América (VOA).

Durante a visita aos três países, que decorre de 23 a 28 de Setembro, "sublinha o compromisso do Departamento de Defesa dos EUA em reforçar as parcerias e aumentar a segurança regional no continente africano".

Segundo uma nota de imprensa do Departamento de Defesa norte-americano, em Djibuti, Lloyd Austin vai discutir a cooperação militar em curso, os desafios de segurança regional e as oportunidades para uma maior colaboração.

Em Nairobi, o responsável pela Defesa dos Estados Unidos deverá falar com as autoridades do país sobre "segurança e os esforços de combate ao terrorismo".

Durante a viagem, a nota informa que Austin também visitará militares americanos destacados no Djibuti e no Quénia, "reiterando o apreço e a gratidão do Departamento pelo seu serviço e dedicação na promoção da paz e segurança na região".