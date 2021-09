Semanário Novo Jornal

Tractores para «revolução agrícola» à JLO «perdem gás» e acabam encostados

Quase um ano depois do arranque do programa, lançado por um ministro de Estado que não se cansava de enaltecer o "empenho" do Presidente da República, tractores agrícolas prevalecem sem resultados, muito por falta do trabalho complementar e inaptidão dos destinatários. Andaram desaparecidos até no período da penúria alimentar que movimentou milhares de famílias do interior para o litoral de Benguela, a província-piloto. Investimento, a fundo perdido, é de 18 mil e 500 milhões de kwanzas.