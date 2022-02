O Tribunal de Contas (TC) suspendeu, por um período de 15 dias, "o concurso público de ingresso e acesso para o provimento de vagas" no Governo Provincial de Luanda face ao elevado número de reclamações no processo.

Segundo uma nota do Governo Provincial de Luanda, esta medida enquadra-se no âmbito da fiscalização exigida por lei no sentido de "garantir maior lisura e transparência no processo".

A nota realça que o processo contou com a intervenção da Inspecção Geral da Administração do Estado (IGAE).

"O Tribunal de Contas está a trabalhar com o Governo Provincial de Luanda, e nesta senda suspendeu a publicação de qualquer acto definitivo do presente concurso público", esclarece a nota.

Refere ainda a nota que, "para os candidatos que tiveram notas positivas, mas não foram apurados, o Governo Provincial de Luanda reitera que se deve ao facto de as provas não serem realizadas em uma única turma, mas de acordo com as quotas disponibilizadas e nota mínima para cada município".

Para este concurso público, o Governo Provincial de Luanda tinha disponíveis apenas 2.080 vagas mas concorreram 150 mil candidatos e ocorreram mais de 700 reclamações.

As vagas concorridas nos oito municípios são para técnicos de base, médio e superior de segunda e terceira classes, escriturário dactilografo, motorista de pesados e ligeiro, auxiliar administrativo e de limpeza, operário qualificado e não qualificado.