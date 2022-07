O presidente da UNITA, Adalberto Costa Júnior, voltou a insistir que "na prática", os angolanos no exterior foram excluídos destas eleições gerais, que terão lugar no dia 24 de Agosto, por "clara opção do Governo".

"Foi uma decisão exclusiva do Governo angolano. O Governo previu para recensear 400 mil angolanos no exterior e o número publicado, no fim, é de cerca de 22 mil angolanos no exterior que vão participar nas eleições", disse o presidente da UNITA durante a cerimónia que serviu para lançar a campanha para angariar fundos.

"É o resultado do enorme fracasso ou o resultado de uma clara opção de afastar a participação dos angolanos no exterior", acrescentou o político, sublinhando que o voto de angolanos no exterior não potencia o MPLA.

Relativamente a fundos, disse que não foi determinado o valor para contribuir e os interessados podem doar o que estiver ao seu alcance.

"O pedido de ajuda foi feito por angolanos, organizações da sociedade civil, que querem ver a alternância do poder este ano", referiu, frisando que a UNITA "vai ganhar estas eleições porque tem o apoio manifestado por angolanos do norte ao sul".

O líder da UNITA insistiu na publicação imediata da lista dos cidadãos registados em Angola e no estrangeiro, no âmbito das eleições gerais de Agosto, e pediu transparência e lisura eleitoral.

"A não publicação das listas confirma a fraude", disse Adalberto, adiantando que a verba reforçada para a campanha eleitoral não resolve enormes problemas que a oposição vai enfrentar nas eleições.

"A oposição é prejudicada e é lamentável que o candidato do MPLA utilize meios do Estado para fazer a sua campanha", notou Adalberto, que voltou a criticar a forma como a imprensa estatal tem tratado a oposição.

Reiterou a necessidade de mais observadores, considerando insuficiente o limite de 2000 para 13.238 assembleias.

Estão autorizados a concorrer às eleições gerais de 24 de Agosto os partidos MPLA, UNITA, PRS, FNLA, APN, PHA e P-NJANGO e a coligação CASA-CE.

Do total de 14,399 milhões de eleitores esperados nas urnas, 22.560 são da diáspora, distribuídos por 25 cidades de 12 países de África, Europa e América.

A votação no exterior terá lugar em países como a África do Sul (Pretória, Cidade do Cabo e Joanesburgo), a Namíbia (Windhoek, Oshakati e Rundu) e a República Democrática do Congo (Kinshasa, Lubumbashi e Matadi).

Ainda no continente africano, poderão votar os angolanos residentes no Congo (Brazzaville, Dolisie e Ponta Negra) e na Zâmbia (Lusaka, Mongu, Solwezi).

Fora do continente, o voto estará aberto à diáspora angolana no Brasil (Rio de Janeiro, Brasília e São Paulo), na Alemanha (Berlim), na Bélgica (Bruxelas), em França (Paris), no Reino Unido (Londres), em Portugal (Lisboa, Porto) e nos Países Baixos (Roterdão).