O secretário provincial de Luanda da UNITA, Nelito Ekukui, considerou hoje de "irresponsáveis e irreflectidas as declarações do secretário provincial do MPLA em Luanda, Bento Bento, que aponta a UNITA como responsável pelo vandalismo da sede do partido no distrito urbano do Benfica.

Ao Novo Jornal, Nelito Ekuikui apontou as declarações do dirigente do MPLA em Luanda como injustificadas e disse que "não ajudam ao bom ambiente político no País" neste período pré-eleitoral.

Nelito Ekuikui condenou "nos termos mais enérgicos" a vandalização do comité do MPLA, que Bento Bento acusa a UNITA de ter organizado de forma inteligente, no Benfica e disse ser lamentável os transtornos criados com a paralisação do trânsito.

"Devemos pautar pelo diálogo, porque o diálogo indica melhores caminhos", apelou, lembrando que Angola já viveu momentos maus no passado e não quer experimentar mais a violência.

"Violência gera violência e este não é o caminho. Um conselho para o Governo: tem que saber dialogar com interlocutores válidos", disse ainda este dirigente da UNITA, que acrescentou que o ministro do Estado da Casa Militar da Presidência da República, que é quem lidera as negociações com os taxistas, não negociou com interlocutores válidos.

"Ele afirmou que a greve estava suspensa quando na segunda-feira deparamo-nos com outra realidade. Isto significa dizer que mentiram ao Presidente da República", concluiu.