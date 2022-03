Adalberto Costa Júnior, segundo uma nota do secretariado de comunicação do partido do Galo Negro", vai aos EUA a convite de "altas figuras da sociedade e da política daquele país de referência democrática mundial" sem, no entanto, indicar quais as organizações e entidades individuais que formaram o convite.

Na agenda desta visita, que o Novo Jornal procurou, até agora sem sucesso, saber a sua duração e os contactos previstos pelo líder do maior partido da oposição, segundo o comunicado citado, constam "encontros com as mais diversas instituições e com representantes da comunidade angolana".

O presidente da UNITA, Adalberto Costa Júnior, "usará da oportunidade para reforçar a mobilização de apoios ao processo eleitoral, à observação internacional das eleições gerais de Agosto de 2022, num ambiente de tranquilidade, de pluralidade democrática e de transparência".

E adianta o documento que "esta será a única via para o desenvolvimento do país e propiciador da dignidade para todos os angolanos".