Mais do que reafirmar a possibilidade de participação criminal, partido de Adalberto Costa Júnior quer ser protegido nas actividades, com vista às próximas eleições, à semelhança do MPLA, que tem tido «via verde» para marchas de apoio ao seu líder. Autópsia ao corpo da vítima não confirma nem desmente a tese da UNITA. Inquéritos a outros assassinatos, lembrados por críticos, não têm produzido resultados.

O secretário-executivo da UNITA em Benguela, Adriano Sapiñala, chegou ao frente-a-frente com o comandante provincial da Polícia Nacional, Aristófanes dos Santos, na passada terça-feira, 14, agastado com a prestação das forças de segurança na manifestação que ficou manchada com a morte do militante Eugénio Pessela, 41 anos de idade, passível de "responsabilização judicial".

Em contradição com a Polícia, que realça ter respondido ao que chama de desordem, o "Galo Negro" fala em terrorismo de Estado com recurso a disparos, lembrando que as actividades do seu principal adversário político, o MPLA, não encontram barreiras.

Violação de direitos, com realce para o direito à vida, excesso de zelo e má fé são algumas das ideias avançadas pelo deputado Adriano Sapiñala, no balanço de acontecimentos que deixaram ainda três feridos, e não dois, conforme o relatório médico a que o NJ teve acesso.

À entrada do encontro com Aristófanes, o deputado usava a expressão "desta vez" a PN não deve ficar impune, numa perspectiva tendente a demonstrar que os militantes do seu partido têm sido vítimas de violência.

"Temos a lamentar a morte de um companheiro, assim como os feridos, mas ligeiros, como consequência das granadas de gás lacrimogéneo lançadas por armas, e registámos disparos de balas reais, temos provas", denuncia Sapiñala.

À saída do encontro, salientou que está a ser ponderada a possibilidade de uma participação criminal, preferindo destacar o facto de ter solicitado ao comandante provincial o fim da "perseguição", até porque os desafios eleitorais vão implicar actividades do género.

A Polícia, em comunicado distribuído à imprensa, usou um decreto presidencial, com restrições impostas pela pandemia, para assinalar que a UNITA devia ter estado concentrada num espaço ao invés de marchar.

