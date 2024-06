Embaixador da Rússia em Angola enaltece participação, pela primeira vez, da UNITA nas comemorações do Dia da Rússia, assinalado quarta-feira, 12, em Luanda. Delegação do "galo negro" manifestou, no evento, satisfação pela simpatia do diplomata russo.

O embaixador extraordinário e plenipotenciário da Federação da Rússia em Angola, Vladimir Tararov, considerou positiva a participação da UNITA, maior partido na oposição, na cerimónia que marca a adopção da declaração de soberania estatal da República Socialista Federativa Soviética, ocorrida a 12 de Junho de 1990, evento que dita o início da transição para a estrutura daquele país da Europa do Leste.

Ao NJ, a vice-presidente da UNITA, Arlete Chimbinda, considerou simpático o facto de o embaixador da Rússia ter feito referência à UNITA.

"Só temos de agradecer, porque isso demonstra que o embaixador, uma vez estando a trabalhar em Angola, deve trabalhar com todas as franjas da sociedade do País", assinala Arlete Chimbinda.

Já Alcides Sakala, deputado do "galo negro", sinaliza que a UNITA está a posicionar-se cada vez mais como uma força do futuro, o que considera um processo inevitável no quadro das mudanças que se avizinham.

