Isabel dos Santos escreveu este sábado uma declaração de amor ao pai, nas redes sociais, naquela que é a sua primeira reação pública à morte do ex-Presidente José Eduardo dos Santos, sublinhando que ele esteve sempre ao seu lado "desde a primeira hora".

"És um homem simples e de grande gentileza que tive a sorte de ter como pai", escreveu na rede social Instagram.

"Te amo pra todo sempre ... serei sempre tua filha ... serás sempre meu pai.... E um dia nos voltamos a ver .... E conversar como sempre...Na tua última hora eu queria estar ao teu lado.../Como tu estiveste ao meu lado pra mim, desde a minha primeira hora/Como tu tiveste ao meu lado, e me apoiaste na minha vida nos momentos mais felizes e nos momentos mais difíceis", refere Isabel dos Santos.

"Tu me guiaste-te na vitória e na derrota/Tu me ensinaste a ser corajosa e paciente/Conversamos... e sempre ficamos lado a lado/Partilhamos nossas esperanças, nossos medos e nossos sonhos", conclui, na mensagem publicada.

O ex-Presidente José Eduardo dos Santos morreu esta sexta-feira, em Barcelona, na clínica onde estava internado nos cuidados intensivos, depois de ter sofrido um AVC.

A informação sobre a morte do ex-Chefe de Estado foi avançada na página oficial da Presidência de Angola, "com um sentimento de grande dor e consternação".

Zédu, como também era conhecido em Angola, faleceu às 11h10, após prolongada doença.

"O Executivo da República de Angola inclina-se, com o maior respeito e consideração, perante a figura de um Estadista de grande dimensão histórica, que regeu durante muitos anos com clarividência e humanismo os destinos da Nação angolana, em momentos muito difíceis", lê.se na página oficial da Presidência no Facebook.

Na mensagem que dá conta do falecimento do ex-Presidente, o Executivo angolano "apresenta à família enlutada os seus mais profundos sentimentos de pesar e apela à serenidade de todos neste momento de dor e consternação".

José Eduardo dos Santos governou o País durante 38 anos. Deixou o poder em 2017 e a sua morte marca o fim de uma era em Angola. O Novo Jornal assinala o momento com a publicação de uma secção especial sobre a vida e a liderança do popularizado "Zédu" e apregoado "Arquitecto da Paz".