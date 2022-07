"Os pais nunca morrem e "vivem para sempre" nos filhos, escreveu esta sexta-feira nas redes sociais Tchizé dos Santos, uma das filhas do ex-presidente José Eduardo dos Santos, que faleceu esta sexta-feira, em Barcelona.

"Os pais nunca morrem porque são o amor mais verdadeiro que os filhos conhecem em toda a vida. Eles vivem para sempre dentro de nós", escreveu Tchizé dos Santos no Instagram.

José Eduardo dos Santos morreu esta sexta-feira, aos 79 anos. Estava há duas semanas internado nos cuidados intensivos de uma clínica em Barcelona, cidade onde vivia desde 2019.

Vivia-se o dia 21 de Setembro de 1979 e José Eduardo dos Santos cumpria o "honroso dever de prestar sermão" na cerimónia solene da sua investidura como Presidente da República Popular de Angola, Comandante-em-Chefe das Forças Armadas Populares de Libertação de Angola e Presidente do MPLA-Partido do Trabalho, sucedendo a Agostinho Neto. Em 2016, a Rádio Nacional de Angola noticiava que o Presidente José Eduardo dos Santos não se iria recandidatar nas eleições de agosto de 2017. O seu ministro da Defesa, João Lourenço, acabaria por ser nomeado como candidato do MPLA, tornando-se depois Presidente da República nas eleições gerais de 2017.