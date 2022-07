Os filhos do ex-Chefe de Estado agradecem, num comunicado citado pela agência Lusa, "o reconhecimento, o alto grau de estima, o interesse expressado pela sua saúde e bem-estar, bem como a importância histórica que muitos angolanos e africanos reconhecem ao engenheiro José Eduardo dos Santos".

A equipa médica que "acompanha o engenheiro José Eduardo dos Santos continua a monitorizar o seu estado de saúde e as complicações neurológicas que resultaram da paragem cardio-respiratória", que José Eduardo dos Satos sofreu no dia 23 de Junho, refere o mesmo comunicado, ode é acrescentado que os médicos têm estado "a realizar exames adicionais, sendo crítico e delicado o seu quadro clínico".

A "família continua a acompanhar, em permanência, toda a evolução do estado de saúde do engenheiro José Eduardo dos Santos, juntamente com a equipa médica" e agradece todas as mensagens de carinho, apoio e as orações que tem recebido".

Este comunicado da família de José Eduardo dos Santos surge um dia depois de o ministro das Relações Exteriores, Téte António, ter estado na clínica espanhol ode se encontra internado o ex-Presidente angolano.

o ministro garantiu que o Governo angolano está a custear todas as despesas com o internamento do ex-Presidente José Eduardo dos Santos .

Téte António lembrou que, tratando-se de um ex-Chefe de Estado, a responsabilidade do pagamento de todas despesas "é e continuará a ser do Estado angolano".

Quanto à interrupção do funcionamento das máquinas que mantêm vivo o ex-Presidente, o MIREX diz que não compete ao Governo e que "essa é uma decisão da família".

"E como africanos, nós temos uma certa cultura que não se coaduna com essa prática", acrescentou o ministro.

José Eduardo dos Santos foi Presidente de Angola durante 38 anos, entre 1979 e 2017, cumprindo uma das mais longas presidências do mundo.