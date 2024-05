Nesta segunda-feira, 07, a Associação Íris Angola realizou, no Instituto Guimarães Rosa/ Centro Cultural Brasil - Angola, a primeira gala de eleição do concurso Miss Transexual Angola, naquilo que a organização considerou um "lembrete do poder da diversidade, da inclusão e do amor-próprio", em que todos os participantes "continuem a brilhar, a inspirar e a quebrar barreiras, iluminando o caminho para um futuro mais igualitário e respeitoso". Foram 10 concorrentes neste arranque do "Miss Trans Angola", numa actividade inédita no País, que provoca a discussão de um tema fracturante e abordagem da liberdade de livre orientação sexual. É uma realidade que deve ser encarada e discutida sem estigmas, preconceitos nem tabus. São realidades de um tempo que vem a seguir.