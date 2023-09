O Ministério da Educação (MED) prepara-se, para ainda neste ano, começar um novo processo de edição e impressão de manuais escolares, soube o Novo Jornal.

De acordo com um alto quadro do MED, que não avança detalhes, os 38 milhões de livros vão servir para cobrir a insuficiência de manuais no ensino primário. A fonte, entretanto, não revela os valores do negócio, mas garante que também serão impressos por gráficas nacionais, tal como feito nos manuais a serem usados nas escolas primárias neste ano lectivo.

