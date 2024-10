Estagnadas no campo de furos do Chiúle, obras emergenciais foram lançadas para corrigir um vazio em termos de investimentos no sistema de produção e distribuição. Opinião pública começa já a exigir efeitos práticos, quando muitas famílias chegam a recorrer a escavações em rios secos. Abordado a propósito de um sector que leva parte considerável dos 415 milhões de euros do Programa Integrado de Infra-Estruturas, Governo diz que percebe a insatisfação, mas avisa que é preciso eleger prioridades.

Já não constitui novidade para ninguém que o sector das Águas em Benguela vai de mal a pior, com milhares de famílias dependentes de remendos no sistema de distribuição, mas o recorrente argumento da falta de substituição de equipamentos começa a perder força perante a observação crítica de técnicos que questionam a utilidade das obras emergenciais, apurou o Novo Jornal.

Em menos de uma semana, período marcado por manifestações de revolta nas quatro cidades do litoral, duas avarias técnicas voltaram a fazer soar os alarmes, agora com a opinião pública de olhos no Programa Integrado de Infra-Estruturas Emergenciais, que reserva 80 milhões de euros para as Águas.

Com este montante, longe do ideal, é certo, para uma província que viu interrompida a terceira fase do PAB, Projecto de Águas de Benguela, Governo Provincial e Empresa de Águas e Saneamento esperam recuperar a capacidade perdida nos últimos tempos, mas a realidade, três anos depois do início da empreitada, mostra um cenário adverso.

Do casco urbano às periferias, passando pelas centralidades, todo o litoral (Benguela, Lobito, Catumbela e Baía Farta) anda agitado e em apuros, com famílias à procura de alternativas para contrapor as largas horas de cortes no fornecimento.

