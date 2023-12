Um funcionário do Ministério da Defesa Nacional, Antigos Combatentes e Veteranos da Pátria (MINDENACVP) foi detido por cobrar dois mil kwanzas a vários efectivos das Forças Armadas Angolanas (FAA) que não estão inscritos na segurança social, para os cadastrar no sistema, processo que é gratuito.

A detenção do homem de 52 anos ocorreu nesta semana no município do Songo, numa operação realizada pelos efectivos do Comando Municipal da Polícia Nacional, após uma participação efectuada pelos populares que davam conta do crime naquela localidade.

O trabalhador foi apanhado em flagrante, no interior de uma residência na Aldeia Kimalalo, quando estava a cadastrar militares no Instituto de Segurança Social das Forças Armadas Angolanas, a troco de dois mil kz por cada processo pessoal, segundo a direcção do Ministério do Interior.

Os operacionais de ilícitos penais da polícia local detiveram de imediato o suspeito e foram apreendidas cerca de 100 fichas que se encontravam na sua posse.

O funcionário, que está ser acusado de extorsão, será encaminhado para o juiz de garantia, no sentido de ser responsabilizado criminalmente.