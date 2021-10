A administração do município de Belas, em Luanda, vai construir, nos próximos 12 meses, uma estrada, na zona das "Salinas", que vai ligar a Avenida Fidel Castro (Via Expresso) à Estrada Nacional número 100 (EN 100), no desvio de acesso ao Autódromo de Luanda, para desafogar o trânsito na zona do Museu da Escravatura e Morro dos Veados.

O troço a ser construído vai ter oito quilómetros de percurso e vai melhorar a circulação e mobilidade dos munícipes nos bairros Zona Verde, Mundial, Macua e Ramiros.

O administrador municipal de Belas, Miguel Silva de Almeida, procedeu esta terça-feira,19, ao auto de consignação para a construção da estrada, após receber a aprovação do Presidente da República por despacho.

"Este é um projecto muito esperado, mereceu a aprovação do Titular do Poder Executivo, no horizonte de vários problemas que o País enfrenta. Com a realização deste projecto, vamos desafogar a Estrada Nacional número 100, vamos dar melhores condições de locomoção à nossa população e também de segurança, sobretudo", referiu o administrador.

"Vamos fiscalizar o cumprimento da exigência que fizemos à empreiteira que é de dar oportunidade à juventude local não qualificada", prosseguiu o responsável.

Entretanto, o Laboratório de Engenharia de Angola promete um rigoroso controlo de fiscalização desta estrada.

"Vamos colocar uma equipa específica para este troço e, a partir daí, faremos o controlo de qualidade de todos os trabalhos", disse aos jornalistas Luís Peixoto, director adjunto do Laboratório de Engenharia de Angola.

A empresa encarregada da obra, HS Construção, que não revelou o orçamento, realçou que a nova estrada terá duas faixas de rodagem, estacionamento, passeios, postos de iluminação e drenagem.

De realçar que a construção desta estrada vai permitir a circulação automóvel na EN 100, concretamente na zona dos Ramiros, Museu da Escravatura e Morro dos Veados, visto que não existe, hoje, alternativa quando a via fica obstruída para quem sai do Benfica para a Barra do Kwanza e vice-versa.