O MINSA fala em 25 casos suspeitos e cinco mortos no bairro Paraíso, em Cacuaco.

Os casos detectados apresentam um quadro caracterizado por vómitos e diarreia aquosa.

Em comunicado, o MINSA diz que já estão em curso medidas de desinfecção de áreas contaminadas, identificação e rastreamento de contactos, bem como de investigação epidemiológica e laboratorial profundas.

O Ministério da Saúde recomenda à população que adopte medidas de prevenção que minimizem o risco de transmissão da doença, nomeadamente lavar frequentemente as mãos e manter a higiene pessoal de toda a família; tratar a água para beber, colocando sempre cinco gotas de lixívia por cada litro de água, e depois esperar 30 minutos antes de a beber.

Ferver a água de beber durante 20 minutos, lavar bem as frutas e os legumes com água fervida ou água tratada com lixívia; cozinhar bem os alimentos e guardá-los bem tapados.

As medidas incluem igualmente não defecar ao ar livre, usar sempre latrina ou casa de banho, manter a latrina ou a casa de banho sempre limpas e desinfectadas, manter a casa, o quintal e o bairro sempre limpos.

Em caso suspeita de cólera, antes de levar o doente para a Unidade Sanitária mais próxima, dê-lhe muitos líquidos ou o soro caseiro, preparando um litro de água fervida e colocando uma colher de sopa de açúcar e uma colherinha de chá de sal. Agite bem antes de dar a beber.

Por fim, o Ministério da Saúde solicita que, em caso de suspeita de cólera, os cidadãos se dirijam à unidade de saúde mais próxima da sua residência.