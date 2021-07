Relatório intitulado Estado da Segurança Alimentar e Nutricional no Mundo de 2021 mostra que, em Angola, 5,5 milhões de pessoas não comeram de forma saudável no ano passado e que mais de 23 milhões enfrentaram insegurança alimentar moderada ou grave.

Pelo menos 5,5 milhões de pessoas em Angola não se alimentaram de forma saudável em 2020, conclui um relatório intitulado O Estado da Segurança Alimentar e Nutricional no Mundo, consultado pelo Novo Jornal.

Divulgado na segunda-feira, 12, o estudo refere que, globalmente, no ano marcado pela Covid-19, houve um agravamento dramático da fome no mundo, com quase um décimo da população mundial a sofrer de subnutrição.

Produzido em conjunto pela Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO), o Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola (FIDA), o Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF), a Organização Mundial da Saúde (OMS) e o Programa Alimentar Mundial (PAM), o relatório, segundo cálculos do NJ a partir dos dados do Instituto Nacional de Estatística (INE), estima que o número de pessoas subnutridas no País seja superior à soma da população total de sete das 18 províncias, nomeadamente: Kwanza-Norte, Namibe, Kuando Kubango, Lunda-Sul, Zaire, Moxico e Cabinda, uma vez que a soma da população dessas zonas é equivalente a pouco mais de cinco milhões de habitantes, número, portanto, inferior aos 5,5 milhões de angolanos subnutridos.

Aliás, o número apresentado no relatório é ainda equivalente a pelo menos 70% da população da capital do País, Luanda, estimada em mais de 8,8 milhões de habitantes.

O documento mostra que a prevalência da subnutrição na população angolana até ao ano passado foi de 17,3%, ou seja, pelo menos 17 em cada 100 pessoas não tinham condições para uma alimentação saudável.

