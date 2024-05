Os cidadãos interessados deverão apresentar as suas candidaturas via online através do site para as inscrições dos agentes de campo em http://recrutamentocenso2024.ine.ao e cada candidato deve optar por trabalhar na zona onde vive.

O Instituto Nacional de Estatística não revelou os valores a serem pagos aos agentes de campo, mas assegurou que estes serão remunerados.

Segundo o INE, o dominou da língua local será fundamental e é exigido ao candidato ter, no mínimo, formação média e conhecimentos de informática.

O Censo Populacional é um processo que visa actualizar as informações sobre o número de habitantes no País, onde e como vivem, com vista a melhor planificação e distribuição dos recursos e serviços à população.

O primeiro recenseamento populacional após a Independência ocorreu em 2014

O INE assegura que o Censo, para além de contar o número de pessoas e habitações em Angola, vai produzir mais de 20 relatórios sobre a situação da habitação no país.