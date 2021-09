O Serviço de Investigação Criminal (SIC) procura novas pistas sobre o caso filho da vice-governadora de Benguela para a esfera política e social, Deolinda Valiangula, assassinado à facada na via pública, na pedonal do Luhongo, município da Catumbela, província de Benguela, há mais de dois meses.

O filho da governante do MPLA, de 34 anos, ex-professor do ensino geral, na data dos factos, a 31 de Julho, foi encontrado na via pública com sinais de extrema violência e era a terceira vítima registado no período de um mês no município da Catumbela, quase todos com o mesmo tipo de agressões.

Ao Novo Jornal, o porta-voz do SIC-Benguela, Victorino Kotingo, disse que existe um grupo forte de operacionais do SIC que está no terreno para se esclarecer "o crime que chocou a sociedade benguelense".

"Ainda é cedo para adiantarmos alguma coisa relacionada com esse crime, mas o que posso dizer é que as investigações estão bem avançadas porque temos um bom grupo no terreno que em breve vão nos dar uma respostas credíve", avançou, salientando que, todavia, a autoria do assassinato continua desconhecida.

Victorino Kotingo recordou que a vítima residia na centralidade do Luhongo, arredores da zona em que foi encontrado o "seu corpo com golpes de faca nas regiões da clavícula, do tórax, abdómen e membros superiores".