Um problema com as luzes de emergência do avião que deveria levantar vôo esta quinta-feira, às 21:30, com destino a São Paulo, Brasil, obrigou ao cancelamento da viagem já depois de os passageiros terem embarcado. A viagem foi remarcada para esta manhã, entre as 11 e as 12:00, mas os passageiros queixam-se das condições em que foram obrigados a permanecer no aeroporto, com grávidas e crianças a terem de dormir no chão.