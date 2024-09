A Bolsa de Dívida e Valores de Angola (BODIVA) lançou o Programa de Atribuição de Bolsas de Estudo, destinado a estudantes angolanos que desejem ingressar na Universidade, em estabelecimentos de ensino superior em Angola, no ano lectivo 2024/2025.

Nesta primeira edição, segundo a BODIVA, estão disponíveis dez bolsas, sendo que os candidatos devem ser estudantes na província de Luanda, com frequência em Instituições de Ensino reconhecidas, legalmente, pelo Ministério do Ensino Superior, e com idades compreendidas entre os 18 e 25 anos.

Os candidatos devem ter média igual ou superior a 15 valores no ensino médio, bem como no exame de admissão à instituição de ensino superior em que se inscreveram.

Para a candidatura a esta bolsa são elegíveis apenas os proponentes que não disponham, por si, de recursos financeiros para suportar os encargos correspondentes à sua frequência no ensino superior.

Para os candidatos que pretendam concorrer a esta bolsa, o Novo Jornal disponibiliza o PDF com todas as informações necessárias.