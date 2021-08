O Serviço de Investigação Criminal (SIC) anunciou esta quarta-feira a detenção do secretário municipal de energia e águas, suspeito dos crimes de abuso de poder e roubo de candeeiros de iluminação pública, no município de Belize, província de Cabinda.

Está igualmente detido um dos funcionários da administração municipal de Belize, arrolado no processo-crime como comparsa do secretário municipal.

De acordo com o director do gabinete de comunicação e imprensa do SIC-geral, superintendente de investigação criminal Manuel Halaiwa, a detenção dos suspeitos foi realizada com a coordenação da Polícia Nacional, após receberam uma denúncia anónima que fazia referência à prática do crime de roubo de candeeiros adquiridos pelo Estado para o melhoramento da iluminação pública daquela localidade.

"O Serviço de Investigação Criminal, em coordenação com a Polícia Nacional, deteve, no município de Belize, província de Cabinda, dois cidadãos, funcionários públicos, por crimes de abuso de poder e roubo de candeeiros adquiridos pelo Estado para o melhoramento da iluminação pública daquela localidade", informou o responsável em declarações ao Novo Jornal.

Entre os detidos, segundo referiu Manuel Halaiwa, destaca-se o secretário municipal de energia e águas de Belize "que, aproveitando-se das funções que exerce, e a seu bel-prazer, entendeu subtrair os candeeiros para fins comerciais".

O responsável pela comunicação do SIC-geral avançou ainda que os detidos vão ser ouvidos em primeiro interrogatório judicial pelo magistrado do Ministério Público (MP) junto do SIC-Cabinda, ao início da manhã de quinta-feira, 26, para conhecerem as eventuais medidas de coação.