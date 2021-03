João Sobrinho, de 40 anos, segundo subchefe da Polícia de Guarda Fronteira (PGF), foi espancado até à morte por um grupo de marginais, no bairro Povo-Grande, área do Lubendo, município de Cabinda, informou hoje ao Novo Jornal o director do gabinete de comunicação institucional e imprensa da Polícia Nacional, inspector Marcos Coxito.

O móbil do crime, segundo a PN, está relacionado com "retaliação" e ocorreu na noite desta quarta-feira, 17, depois de a vítima ter ajudado uma mulher que sofreu um assalto, praticado por um marginal naquela zona.

Ao Novo Jornal, o inspector Marcos Coxito explicou que a mulher foi pedir à vítima que interviesse.

"A vítima e a suposta cidadã que havia sido assaltada, quando se deslocavam para o local do crime ao encontro do assaltante para que o mesmo devolvesse os meios roubados... depararam-se a meio do caminho com o suposto assaltante", disse, acrescentando que o homem, ao ser interpelado, insurgiu-se contra o sub-chefe da PGF".

No momento da discussão, explicou Marcos Coxito, "a vítima efectuou um disparo de arma de fogo contra o assaltante. Perante este cenário, os comparsas do marginal, em retaliação, agrediram o sub-chefe da PGF com objectos contundentes, blocos de cimento e catanas",

O inspector ressaltou que, após o sucedido, "deslocou-se ao local do crime uma equipa da Brigada da Polícia Anti-Crime, no intuito de intervir e resgatar o efectivo da PGF que estava a ser espancado.

No local, de acordo com Marcos Coxito, a vítima foi encontrada inanimada, estendida no chão, e, apesar de ter sido socorrida para o Hospital Militar, acabou por falecer.

O responsável salientou que os trabalhos de inteligência criminal permitiram a identificação de alguns suspeitos protagonistas do crime que se encontram em fuga.

"Estão em curso diligências para a localização e posterior detenção dos suspeitos da prática de crime de homicídio qualificado", concluiu.