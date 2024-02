Os camionistas da rota Luanda/RDC-Cabinda, que paralisaram na semana passada a actividade devido ao preço da taxa de circulação na República Democrática do Congo (RDC), receberam do Governo garantias de reciprocidade na taxa aduaneira nas fronteiras dos dois países. Os transportadores angolanos pagam actualmente, por cada entrada em território da RDC, 4.000 dólares (120.000 mensais), enquanto os da RDC pagam apenas 50 USD (1.500 mensais), em território angolano, o que faz com que mensalmente haja um diferencial de 118.500 USD contra os transportadores nacionais, situação contestada pelos angolanos, que exigem igualdade de tratamento.

Esta quinta-feira, 15, na província do Zaire, o Governo angolano reuniu com a Associação dos Transportadores Rodoviários de Mercadorias de Angola (ATROMA) e garantiu-lhes que no prazo de uma semana vai fazer sair um decreto que determina a reciprocidade nas taxas aduaneiras nas fronteiras entre os dois países.

A informação foi avançada ao Novo Jornal pelo presidente da ATROMA, António Gavião Neto, que assegurou que finalmente o Executivo ouviu e atendeu o clamar dos transportadores que semanalmente atravessam a RDC para levar mercadorias para a província angolana de Cabinda.

Os transportadores angolanos pagam por mês 120 mil dólares para entrar em território da RDC, enquanto os da RDC pagam apenas 1.500 USD, em Angola, e é esta a razão de fundo para o descontentamento dos profissionais da estrada que se deslocam entre Angola e a República Democrática do Congo (RDC), que ameaçavam voltar à greve nesta sexta-feira se nada fosse feito pelo Governo.

Ao Novo Jornal, a Associação dos Transportadores Rodoviários de Mercadorias de Angola assegura que a situação faz com que haja uma alta de preços em Cabinda, o que prejudica a população. E não entendem porque é que Angola permite que os transportadores congoleses paguem menos 3.950 dólares de taxa aduaneira, de cada vez que entram no seu território, visto que o volume de carga e a distância de percurso são iguais.

O presidente da ATROMA assegurou ao Novo Jornal que a falha estava do lado angolano, que agora a corrigiu, visto que não olhava para a defesa dos seus transportadores.

Segundo António Gavião Neto, a ATROMA exige apenas que os operadores congoleses paguem em Angola os mesmos valores que os operadores angolanos pegam em território congolês.

Esta sexta-feira, 16, a ATROMA contou ao Novo Jornal que os transportadores receberam garantias do Governo de que haverá reciprocidade de acções e que vão pagar na RDC, aquilo que os congoleses pagam em território angolano, caso não for esse o entendimento do Governo da RDC, então os congoleses vão pagar também, em Angola, o valor de 4 mil dólares de taxa aduaneira.

"No nosso País, os transportadores congoleses têm todo o nosso respeito e apoio moral e técnico, mas nós os angolanos não vemos isso na RDC. Somos obrigados a pagar obrigatoriamente nos controlos, sob pena de nos reterem", contou o presidente da ATROMA, que agora diz-se satisfeito.