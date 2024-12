Carlos Feijó, Norberto Garcia e Ana Paula do Sacramento Neto arrolados como declarantes no processo dos generais Dino e Kopelipa

O processo judicial dos generais Manuel Hélder Vieira Dias Júnior "Kopelipa" e Leopoldino Fragoso do Nascimento "Dino", dois antigos homens de confiança do ex-Presidente da República José Eduardo do Santos, que irá a julgamento em Março do próximo ano, tem arrolados mais de 30 declarantes, entre os quais se destacam nomes de figuras da política e do aparelho do Estado, entre elas a de Carlos Feijó, Norberto Garcia e da ministra Ana Paula do Sacramento Neto, apurou o Novo Jornal.