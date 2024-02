Introduzido pelos colonizadores portugueses, esta brincadeira popular ganhou espaço na sociedade angolana, em particular na província de Luanda, com os desfiles dos grupos carnavalescos a nível dos bairros, avenidas e ruelas, arrastando consigo foliões por onde passavam.

Hoje com um design muito diferente das primeiras danças que marcaram a época, o Entrudo de Luanda acontece de 10 a 12 de Fevereiro, na Nova Marginal, avenida Dr. António Agostinho Neto, com o desfile das classes Infantil, B (adultos) e A (adultos).

O grupo União Mundo da Ilha, do distrito urbano da Ingombota, continua a liderar a galeria dos vencedores do Carnaval de Luanda, com 14 títulos, uma vez que a 43ª edição em 2021 e 44ª em 2022, foram realizadas no formato especial devido a Covid-19.

As edições 43ª 2021 e 44ª2022, foram realizadas no formato virtual atendendo a pandemia da Covid-19, cujo acto não foi de carácter competitivo.

Já a edição de 1993 não foi realizada devido ao conflito armado.

A última edição do carnaval de Luanda foi vencida pelo grupo União Recreativo do Kilamba, do distrito do Rangel, com a dança Semba, seguido pela União Jovens da Cacimba e União Kiela.

O grupo sensação do Entrudo de 2023, foi o União povo da Quissama, com a apresentação do estilo de dança Sambalage, uma dança típica da região, tendo ficado na quinta posição.