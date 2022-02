O juiz principal do "caso 900 milhões", Edson Escrivão, proibiu a entrada dos jornalistas na sala onde decorre o julgamento do empresário Carlos São Vicente, declarando que a sessão não pode ter a cobertura da imprensa. O Novo Jornal foi um dos órgãos impedidos de entrar na 3ª secção criminal do Tribunal Provincial de Luanda.

Até ao momento nenhum órgão de comunicação social nacional e internacional entrou na sala do Tribunal Provincial de Luanda onde está a ser julgado o empresário, casado com Irene Neto, filha do primeiro Presidente da República, António Agostinho Neto.

"Os jornalistas que quiserem entrar devem apenas observar e mais nada", diz uma nota do juiz estampada na porta da 3ª secção criminal onde decorre o julgamento deste mediático caso.

À porta juntaram-se mais de 15 jornalistas que não acederam à sala de julgamento. A família do arguido, que está presente, mostrou-se indignada com a decisão do tribunal.

O jurista Helder Chihuto, que testemunhou a obstrução aos jornalistas considerou ser repugnante a decisão do tribunal, uma vez que o caso é do interesse público.

" Estão a tentar silenciar os jornalistas, isso não se faz! Este julgamento é do interesse público e assim e difícil entender. É triste", afirmou.

O Sindicato dos Jornalistas Angolano já condenou a atitude do juiz principal Edson Escrivão e assegurou que não há nada do ponto de vista legal que leve um juiz a proibir a cobertura de um julgamento.

O Novo Jornal está no local a acompanhar este caso.