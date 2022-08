O julgamento do conhecido "caso Lussaty" é retomado esta segunda-feira, 15, no Tribunal de Comarca de Luanda, após ter sido suspenso por duas vezes, desde o seu arranque em Julho, por desentendimento entre o tribunal e os advogados dos arguidos. O tribunal agendou para este dia a leitura da acusação e a audição do major Pedro Lussaty, mas tudo fica a depender do entendimento entre os juízes e os advogados, caso ultrapassem os pontos das questões prévias, o braço de ferro deste julgamento.

Os juízes querem que sejam substituídos os advogados contratados pelos arguidos no processo e que os mesmos sejam defendidos por advogados oficiosos, mas os arguidos não querem.

No dia 29 de Julho, após um mês de suspensão, o tribunal voltou a suspender a sessão por 15 dias porque aos advogados não permitiram que o julgamento fosse retomado sem antes o juiz presidente da sessão fundamentar as razões da prorrogação por mais quatro meses a prisão preventiva do major Pedro Lussaty e dos outros arguidos.

Por esta razão, os causídicos abandonaram a sala de julgamento no dia 29 do mês passado por entenderem haver já uma prévia condenação dos arguidos no processo.

No entanto, após a retirada dos advogados, o juiz presidente, Andrade da Silva, suspendeu a sessão de julgamento e remarcou para esta segunda-feira, dia 15, o seu recomeço.

Os arguidos são acusados de crimes de peculato, associação criminosa, recebimento indevido de vantagens, participação económica em negócios e abuso de poder e também de fraude no transporte ou transferência de moeda para o exterior do País, comércio ilegal de moeda, falsificação de documentos, branqueamento de capitais e uso de falsa identidade.