O julgamento do conhecido "caso Lussaty" é retomado esta sexta-feira, 29, no Tribunal de Comarca de Luanda, após ter estado suspenso durante 28 dias por conta de um recurso interposto na fase das questões prévias por um dos advogados de defesa no passado mês de Março.

A meio deste mês, o juiz presidente deste julgamento, Andrade da Silva, recebeu do tribunal superior as respostas ao requerimento introduzido pelo defensor de um dos arguidos, que apresentou um recurso.

Assim sendo, o tribunal reagendou uma nova data para o recomeço deste julgamento, que teve início no passado dia 28 de Junho, no Centro de Convenções de Talatona, e que três dias depois foi suspenso.

Esta sexta-feira, 29, o julgamento é retomado com a leitura da acusação e contestação, segundo apurou o Novo Jornal junto de uma fonte do Tribunal de Comarca de Luanda.

Os arguidos são acusados dos crimes de peculato, associação criminosa, recebimento indevido de vantagens, participação económica em negócios e abuso de poder e também de fraude no transporte ou transferência de moeda para o exterior do País, comércio ilegal de moeda, falsificação de documentos, branqueamento de capitais e falsa identidade.

Durante as discussões das questões prévias, vários foram os advogados dos arguidos que indicaram nomes de ex-ministros e vários dirigentes do aparelho do Estado para serem também arrolados como declarantes no processo.

Os nomes de Pedro Sebastião, ex- ministro de Estado e Chefe da Casa de Segurança do Presidente da República, da presidente do Tribunal de Contas, Exalgina Gamboa, de Archer Mangueira, antigo ministro das Finanças, actual governador do Namibe, e de Vera Daves, actual ministra das Finanças, foram os mais citados.

Os defensores dos arguidos entendem que os antigos e actuais altos funcionários do Estado arrolados, apesar de não estarem ligados ao processo, estão em condições de esclarecer determinadas situações.

O julgamento do "caso Lussaty" decorre no Centro de Convenções de Talatona, sob fortes medidas de segurança, por falta de espaço no tribunal, dona Ana Joaquina, face ao número de arguidos e de declarantes.